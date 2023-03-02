В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 17 человек вылечились.

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 327 человек вылечились, число активно больных — 179. Всего скончалось 10 122 человека.

За последние сутки проведено 2 292 теста, всего на сегодняшний день — 7 529 191 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.