В Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 981 человек вылечился, 10 098 скончались, число активных больных – 150.

За прошедшие сутки проведено 937 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 505 118 тестов.