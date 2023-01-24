В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, 72 человека вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 738 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 388 человек вылечились, 10 075 скончались, число активных больных — 275.

За прошедшие сутки проведено 2 908 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 475 435 тестов.