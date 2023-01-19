В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 79 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 827 571 случай заражения коронавирусной инфекцией, 817 080 человек вылечились, 10 064 скончались, число активных больных – 427.

За прошедшие сутки проведено 2 114 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 466 384 теста.