В Азербайджане выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом, 70 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 942 человека вылечились, 10 054 скончались, число активных больных – 454.

За прошедшие сутки проведено 2 863 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 461 419 тестов.