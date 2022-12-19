В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Накануне сообщалось о 72 случаях инфицирования.

За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 10 человек. Случаев летального исхода не зафиксировано.

В целом на сегодняшний день в стране выявлено 825 тыс. 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 тыс. 879 человек вылечились, 9 тыс. 993 — скончались. Число активных больных составляет 548.

Кроме того, за последние сутки проведено 622 теста на выявление новых случаев коронавируса против 1 тыс. 864 накануне.

В целом за прошедший период в стране проведен 7 млн 407 тыс. 971 тест на COVID-19.