В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 822 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 727 человек вылечились, 9 928 — скончались, число активных больных составляет 531.

За последние сутки в стране проведено 1 408 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии — 7 274 499 тестов.