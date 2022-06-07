В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 820 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 049 человек вылечились, 9 714 скончались, число активных больных — 57.

За прошедшие сутки проведено 2 508 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 911 894 теста.