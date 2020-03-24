Коронавирус — ускоритель неизбежного

Жители Казахстана впервые сыграли свадьбу онлайн. Об «интернет-тое», который прошел в Нур-Султане, сообщили казахстанские СМИ. Жених Азамат и невеста Асель планировали, что сватовство и проводы невесты пройдут в ее родном городе Арыси 22 марта, на Наурыз. Но из-за режима ЧС и закрытия Нур-Султана на карантин празднество откладывалось на неопределенный срок, сообщает Almaty.tv. «Неожиданно родители невесты решили не томить детей и дали свое благословение на брачный союз по видеозвонку», — говорится в сообщении. В итоге обряд бракосочетания провел имам в узком кругу самых близких родственников. Родные и близкие новобрачных, которые не смогли присутствовать на свадьбе, поздравили Азамата и Асель через социальные сети и видеозвонки. «Мы — граждане Казахстана, и в такой тяжелый для страны момент решили не подвергать кого-либо опасности», — подчеркнул жених.

Этот случай лишь доказал, что жизнь уже никогда не будет прежней. Даже, если вакцина от коронавируса COVID-19 будет найдена в ближайшие месяцы. Многое из того, что еще вчера казалось незыблемым и вековечным, подвергается стремительным изменениям. Те же свадьбы, в том числе и в Азербайджане, вполне могут проводится иначе, не так, как ныне. Давно уже очевидно, что семейное счастье никак не связано с количеством средств, потраченных на свадьбу, с количеством гостей на ней, с калибром приглашенных «звезд» эстрады. Так зачем тратить такую кучу денег, зачастую залезая в долги ради «достойного» проведения свадьбы?! Проще же сделать так, как поступили Азамат и Ассель. Их пример, думаю, будет заразительным. Так экономнее, спокойнее, безопаснее для здоровья.

Что еще мы увидели? Что в пору коронавируса продовольственные товары из магазинов доставляются на дом, что эту услугу развивают и кафе да рестораны. Конечно, никогда места общественного питания разного уровня не исчезнут окончательно. Люди же туда не только есть, но и отдыхать приходили. Но все же, совершенно очевидно, что существенно увеличится процент заведений, осуществляющих доставку товаров и еды на дом или в иные места отдыха заказчиков. Так бюджетнее для всех. И для магазинов и предприятий общепита, которым не нужно будет платить огромную аренду, и для заказчиков, стало быть, и для их заказчиков.

Новые времена могут наступить и для продавцов одежды, обуви и многого иного, что реализуется ныне в магазинах, молах. Им также нужно готовиться к тому, что в будущем выиграют те, кто торгует онлайн, осуществляя доставку товара на дом и экономя на аренде помещений под магазины. Все это уже есть, но в будущем такая торговля может стать глобальной. Нет ничего вечного. И не всегда изменения происходят медленно. Порой они обрушиваются на нас, как ливень в ясный, солнечный день.

Это нужно понимать и работникам индустрии туризма. Не исключаю, что в будущем напрочь может отпасть нужда в разного рода министерствах и ведомствах, координирующих эту сферу. В век интернета и социальных сетей, когда есть возможность распространения любой информации о цене и качестве отдыха в любой точке планеты и в любом отеле, туристы сами смогут формировать мнение о том, что им предлагают. Они сами будут определять, соответствует ли тот или иной отель тому или иному числу «звезд», они будут создавать репутацию зонам отдыха. И бронировать номера, узнавать всю необходимую информацию они будут, как мне кажется, напрямую у персонала отелей, хостелов, съемных квартир, вилл. Все это уже есть, но в будущем, уверен, только так и будет устроена индустрия туризма.

Сильно изменится и ситуация в СМИ. Газеты и журналы в Азербайджане и в мире уже уступили место сайтам и порталам, а также блоггерам и ютуберам. Так вот, по причине коронавируса, может наступить окончательная и бесповоротная смерть печатных изданий. Да и сайты с порталами, как и информационные агентства изменят подход в методах работы. Фриланс, удаленная работа окончательно победит редакции, с необходимостью прихода и ухода в определенное время, с арендой офисов и всего необходимого, с оплатой работы секретарши, шоферов. Уже выясняется, что можно организовать работу и из дома, используя для обсуждения важнейших событий дня социальные сети, телефон, эмейлы. Редактировать, корректировать, размещать статьи и новости также можно из дома. Все это было очевидно и ранее. Но, тут как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Помогло понять очевидное и неизбежное.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, в рамках мероприятий, осуществляемых в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с распоряжением председателя парламента от 18 марта 2020 года с целью ограничения непосредственных контактов между людьми в административных зданиях Милли Меджлиса, осуществления управления посредством мобильной и интернет связи, 23 марта 2020 года были созданы 3 группы обмена информацией между руководством Милли Меджлиса и руководителями комитетов и комиссий, между руководством ММ и лидерами политических партий, представленных в парламенте, а также между руководством ММ и ответственными лицами Аппарата и Управления делами парламента.

Это все говорит о том, что в будущем вся работа Милли Меджлиса может вестись посредством мобильной и интернет связи. И это тоже будет экономнее, оперативнее, прозрачнее, эффективнее и безопаснее. Общаются же уже отечественные министры, депутаты ММ с гражданами республики посредством социальных сетей. Все это доказывает, что политикам разумнее проводить больше времени в своем округе с избирателями, которых они представляют: это позволит им лучше понять местные проблемы. Кроме того, и работа правительства, министерств и ведомств, в более отдаленной перспективе, вполне может быть переведена в онлайн. Так, повторюсь, проще и быстрее можно решать вопросы. И риска коррупции меньше. Все же открыто, прозрачно.

Эффективность свою докажет и онлайн обучение в школах и вузах. За этим будущее образования во всем мире. Интернет, социальные сети, мобильная связь для того и созданы, чтобы упрощать все. И вот, после погружения человечества в форс-мажорные обстоятельства из-за коронавируса, все желающие могут убедиться в том, что школа и институт, в их классическом понимании, как здания, в кабинетах которых собираются учащиеся, уже являются пережитком прошлого. Уроки, сессии можно вести, не посещая школ и вузов, просто сидя дома в нужное время, слушая преподавателей, отвечая на их вопросы. И экзамены также можно сдавать. Опять же, вероятность дачи взятки так существенно уменьшается. Особенно, если вести открытую онлайн-трансляцию экзаменов в соцсетях, интернете.

Наконец, по причине коронавируса становится очевидной неизбежность тотального отказа от наличных платежей. Человечество движется к оплате товаров и услуг в интернете, посредством банковских карточек. Так быстрее, так не нужно выходить из дома, тратить время в очередях, подвергаясь риску подцепить какую-то заразу. Рассуждая шире, новая реальность, а именно ею является жизнь в пору разгула коронавируса, диктует свои условия и формирует будущее, в котором будет более жесткой борьба за выживание, большая конкуренция, но и возможностей также будет больше.