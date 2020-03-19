Коронавирус отменил и фестиваль «ЖАРА»

А точнее, перенес его на более поздний срок. Благо, речь идет не о бакинской, пятой юбилейной ЖАРЕ, а о фестивале, который должен был состояться 7 мая в Монако.

Как сообщает #, об этом поклонников на своей странице в соцсети проинформировал народный артист Азербайджана, один из организаторов фестиваля EMIN.

«В связи с пандемией коронавируса музыкальный фестиваль ЖАРА МОНАКО – 2020 переносится на 16 августа», — написал он.

По этой же причине перенесен на осень фестиваль в Германии. Напомним, что ЖАРА в Дюссельдорфе была запланирована на 31 мая. Новая дата фестиваля — 24 октября.

Помимо этого, Эмину Агаларову пришлось перенести еще два крупных события — церемонию награждения ЖАРА MUSIC AWARDS (с 4 апреля на 4 сентября) и первую истории премию ЖАРА KIDS AWARDS (со 2 апреля на 2 сентября).

«Ты обязательно увидишь то, что так долго ждал и насладиться невероятными выступлениями любимых артистов, узнать, кто же из них станет лучшим из лучших в 2020 году! Приготовься снять маски и отрываться вместе с нами на культовых мероприятиях телеканала ЖАРА!», — написали организаторы мероприятий в своих официальных сообщениях.

Между тем, предпосылок для переноса фестиваля ЖАРА в Баку пока нет. Дата фестиваля – 29 июля – 2 августа остаются неизменными, как и место проведения фестиваля — Sea Breeze Resort. После Баку EMIN и другие звезды впервые повезут ЖАРУ в Турцию, где два фестивальных дня примет курортный Бодрум.

Тем временем, программа бакинской ЖАРЫ практически ежедневно пополняется новыми именами. На днях организаторы анонсировали участие популярной румынской группы Morandi, которая выступит 1 августа, в так называемый International Day фестиваля.

Напомним, что в этот же день на сцену ЖАРЫ выйдут звезды турецкой эстрады – maNga, Мустафа Сандал, Рафет Эль Роман, Сердар Ортадж, Мустафа Чечели, а также всемирно известный исполнитель Лу Бега, Tomas Nevergreen, Александр Рыбак, Maruv, и мн.др.