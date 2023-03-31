В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено новых случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 724 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 156 человек вылечились, 10 182 скончались, число активных больных – 386.

За прошедшие сутки проведено 792 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 558 593 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 467 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 373, вторую дозу получил 21 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 57, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 16 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 954 700, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 406 735, вторую дозу получили 4 880 026 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 401 999, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 265 940 человек.