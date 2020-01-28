Коронавирус добрался до нефти

Коронавирус, уносящий жизни в Китае, обрушил цены на нефть. С таким заявлением выступили известные аналитики рынка «черного золота». «Мировые рынки остаются под давлением, охваченные страхами перед влиянием коронавируса на экономику», цитируют российские СМИ ведущего аналитика инвестиционной компании FxPro Александра Купцикевича.

«Судя по всему, история с коронавирусом заставила инвесторов критически взглянуть на активы после ралли предыдущих месяцев, — считает Купцикевич. — Как это часто бывает на рынках, за сильными колебаниями редко стоит лишь одна причина. Показательно, как быстро нефть вернулась к снижению в начале месяца после смягчения противостояния между Ираном и США».

Издания отмечают, что инвесторы опасаются, что этот негатив замедлит темпы экономического роста в КНР, и, соответственно, темпы роста мировой экономики. Участники рынка также полагают, что новая эпидемия пневмонии окажет значительное давление на мировой экономический рост и, тем самым, подорвет спрос на углеводороды.

На этом фоне Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник резко обвалились, причем сорт Brent впервые с 10 октября наступившего года ушел ниже $58 за баррель. Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 4,5% до $57,97 за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 3,34% до $52,38 за баррель.

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 27 января составила 62,86 доллара за баррель, что на 1,51 доллара меньше предыдущего показателя. На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 61,61 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 1,42 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми — по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,70 доллара за баррель, что на 1,47 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. При этом стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 января составила 58,35 доллара за баррель, что на 1,48 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Напомним также, ранее в январе Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения прогноз мировых цен на нефть на 2020 год — на $0,09 до $58,03 за баррель. При этом средняя цена барреля нефти на 2021 год ожидается на уровне $55,31 за баррель, а в минувшем году она, по оценкам фонда, составляла $60,62.

Однако эксперты Всемирного банка (ВБ) предполагают, что средняя цена на нефть «незначительно снизится» в 2020-м и 2021 году — до $59 за баррель. Как указывалось в январском докладе организации, в минувшем году стоимость барреля нефти в среднем составляла $61 за баррель.