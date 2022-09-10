Королевский пчеловод Джон Чеппел уведомил пчел на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Cогласно традиции, которая, как считается, уходит корнями в глубь веков, он надел на ульи, где живут пчелы, черные ленты, завязанные в виде бантиков. Также пчеловод рассказал насекомым, что их хозяйка умерла и что отныне у руля будет новый хозяин, призывая их хорошо относиться к нему.

Ритуал основан на старом суеверии, согласно которому, если не сообщить пчелам о смене владельца, они перестанут производить мед, покинут улей или даже погибнут. Чеппел рассказал, что в рамках традиции необходимо постучать в каждый улей и сказать: «Ваш господин умер, но улетать не надо. Новый господин будет к вам добр».

Совет престолонаследия в субботу, 10 сентября, официально провозгласил Карла III королем Великобритании. Принц Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти его матери королевы Елизаветы II, взяв имя Карл III.