В Иордании поддерживают идею создания на Ближнем Востоке военного альянса, подобного НАТО, заявил иорданский король Абдалла II ибн Хусейн в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточное НАТО. Я хотел бы, чтобы в данный альянс было вовлечено больше стран региона», — сказал он.

Как отметил монарх, видение предполагаемого союза должно быть четким, а его роль — достаточно конкретной. При этом король назвал Иорданию партнером НАТО и отметил, что его страна активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом на протяжении десятилетий.

Говоря о ближневосточном урегулировании, он обратил внимание, что препятствием для сотрудничества в регионе может стать конфликт между Палестиной и Израилем. «Отказ двух сторон [палестинцев и израильтян] от переговоров дестабилизирует регион, [негативно] влияя на реализацию региональных проектов», — сказал он. (Газета.Ру)