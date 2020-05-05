Корабли ВМС США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Эскадренные миноносцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря. Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом, сообщили Военно-морские силы Соединенных Штатов. Суровая погода Арктики требует постоянного внимания и практики, говорится в сообщении.

«В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил», — заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти. «Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе», — добавила она.

Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление о заходе кораблей было направлено в министерство обороны России 1 мая, подчеркнули в ВМС США. Это сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить случайную эскалацию напряжения. (DW)