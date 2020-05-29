Коньяк 1762 года продан на аукционе за $146 тысяч

На торгах Sotheby’s продали одну из старейших в мире бутылок коньяка, произведенного в XVIII веке до Великой французской революции. Ценный лот ушел с молотка за 118,5 тысяч фунтов стерлингов (144,5 тысяч долларов США) покупателю из Азии, сообщили в аукционном доме.

В Sotheby’s отметили, что бутылка коньяка Gautier 1762 года стала «старейшим винтажным коньяком, который когда-либо была продан на аукционе». Предварительная оценка составляла от 80 тысяч до 160 тысяч фунтов стерлингов.

Коньяк разлили по бутылкам в 1840-х годах.

В профильном издании Decanter добавили, что проданная на онлайн-торгах бутылка емкостью 0,7 литра известна знатокам под названием «Большой брат» и являлась частью «трио». Самая маленькая бутылка этой серии «Сестричка» сейчас выставляется в винодельческом доме Gautier на родине напитка, в городе Коньяк. Средняя бутылка «Маленький брат» была продана на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году за 48 тысяч фунтов. (Рен.ТВ)