Законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, финансирующий федеральные агентства до сентября и предоставляющий большую помощь разрушенной Украине, был утвержден Палатой представителей в пятницу.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Законопроект был принят 225 голосами «за» при 201 «против». Теперь его передадут на подпись президенту Джо Байдену для вступления в силу.

Принятие законопроекта стало завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей в следующем году.

Законодатели предоставили Украине и союзникам по НАТО около 45 миллиардов долларов, что больше, чем просил даже Байден, признав, что будущие раунды финансирования не гарантированы с новой Палатой представителей, возглавляемой Республиканской партией.

В драматической речи на совместном заседании Конгресса в среду вечером президент Украины Владимир Зеленский сказал законодателям, что эта помощь — не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и демократию.