Сенат Конгресса США принял законопроект о финансировании правительства до 18 февраля на голосовании в четверг. Документ поддержали 69 человек, 18 проголосовали против. Если бы он был отклонён, сотни тысяч федеральных служащих были бы отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска, – передаёт «Голос Америки».

Законопроект о временном финансировании правительства был необходим из-за того, что Конгресс до сих пор не утвердил бюджет на новый финансовый год, который начался 1 октября. Частичное закрытие правительства могло бы создать политические трудности для обеих партий в парламенте. Но особенно – для демократов, которые с минимальным перевесом контролируют обе его палаты.

В 2018–2019 году остановка работы правительства из-за разногласия по бюджету между республиканцами и демократами продолжалась 35 дней. Демократы отказывались финансировать строительство стены от нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. В итоге тогдашний президент Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены в обход федерального бюджета.