Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который, в частности, заблокирует право президента Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2», сообщил в Twitter журналист Джек Фитцпатрик, который освещает деятельность Конгресса.

Чтобы запрет на отмену санкций был утвержден, законопроект должен одобрить сенат, а затем — подписать президент.

«Палата представителей приняла закон о финансировании Государственного департамента, который включает следующие меры — блокировать полномочия Байдена на отказ от санкций против «Северного потока — 2», запретить чиновникам покупать/ выставлять флаги, которые демонстрируют Тайвань как часть Китая», — написал Фитцпатрик.

21 июля США и Германия обнародовали совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину.

Ранее американские сенаторы поставили ультиматум ультиматум Министерству финансов США и Белому дому из-за «Северного потока — 2». (Газета.Ру)