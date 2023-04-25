Рассмотрены протест прокурора и жалоба заинтересованного лица на решение об освобождении от конфискации имущества бывшего начальника упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова и бывшего полковника МНБ Салима Мамедова.

Как передает АПА, на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова в Верховном суде государственный обвинитель обосновал доводы протеста. Прокурор, указав на необоснованность и незаконность освобождения от конфискации имущества Акифа Човдарова на 13 миллионов, возвращенного родственникам, и на 161 тысячу манатов, возвращенного Салиму Мамедову, попросил отменить это решение и вернуть уголовное дело на апелляционное рассмотрение.

Суд счел протест прокурора обоснованным. Дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для пересмотра в части, связанной с имуществом.

А.Човдаров и другие были арестованы в 2015 году. Решением Бакинского военного суда А.Човдаров был приговорен к 12 годам, Салим Мамедов к 11 годам, Акиф Алиев к 5 годам и Орхан Османов к 4 годам лишения свободы. Большая часть их имущества стоимостью 33 млн. манатов была конфискована. Суд также принял решение направить Президенту страны представление о лишении их генеральского звания.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанным в 2020 году, Акиф Човдаров был освобожден, а Салим Мамедов был освобожден распоряжением о помиловании, подписанным в 2022 году.

В декабре 2021 года Верховный суд принял решение по конфискованному имуществу Акифа Човдарова и Салима Мамедова. На основании решения дело было возвращено в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения.