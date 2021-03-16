Компенсация роста цены дизеля уже в пути – селянам обещают субсидии

Азербайджанские фермеры получат субсидии, причитающиеся им в связи с повышением тарифа на дизельное топливо, массово используемое в сельском хозяйстве. А компенсацию возникших расходов селянам возместят в виде субсидий, сообщил на пресс-конференции Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства завотделом по связям с общественностью Вугар Гусейнов.

По мнению опрошенных нами экономистов, финансовая поддержка сельхозхозяйств – единственная гарантия стабильности цен на внутреннем рынке, поскольку до 30% солярки используется именно в сельском хозяйстве. К тому же, согласно энергетическому балансу, только в аграрной сфере было использовано 305 тысяч тонн дизельного топлива, а значит, расходы на текущее повышение цен обойдется аграриям ежегодно в дополнительные в 70 млн манатов, сказал # экономист Неймат Алиев.

О том, что возросшая стоимость дизеля должна быть учтена в размере субсидий фермерам в текущем году, говорилось еще на волне повышения тарифов. На взгляд специалиста Центра экономических исследований Вахида Магеррамова, рост цены дизеля на 33% может серьезно ударить по производству и логистике в сфере сельского хозяйства и пошатнуть позиции экспорта. С этой точки зрения, считает он, следовало первостепенно позаботиться о мерах поддержки аграриев. На взгляд аналитиков, в сложившейся ситуации субсидии – единственный способ поддержать производство на селе и стабилизировать цены.

Экономист-аналитик Натиг Джафарли поведал редакции, что новые цены могут быть даже в пути. Ведь известно, что март – пора весенних полевых работ, которые обходятся селянам дороже из-за новых тарифов на топливо. «Январское повышение тарифа на дизельное топливо не может не сказаться на себестоимости сельхозпродукции – она обязательно повысится, а вслед за тем и потребительские цены», — заметил собеседник.

Впрочем, повышение тарифов на дизельное топливо стало весомым поводом для Совета по аграрным субсидиям пересмотреть базовую тарифную шкалу. Согласно данным Центра аграрных исследований при Минсельхозе, если к концу прошлого года утвержденный коэффициент посева составлял 1, то есть за каждый гектар предоставляли 200 манатов, то с учетом возросших расходов сельских производителей на дизельное топливо новый коэффициент увеличен до 1,2, то есть за каждый гектар фермерам будут выдавать 240 манатов субсидий.

Ведь если вспомнить, еще в позапрошлом году были определены коэффициенты субсидирования посева по каждой сельскохозяйственной культуре на основе базовой стоимости 200 манатов. Согласно порядку, размер субсидии для посевов рассчитываться следующим образом: базовая сумма умножается на соответствующий коэффициент, и искомая сумма предоставляется фермеру. При этом для каждого вида сельхозпродукции применяются отдельные коэффициенты, которые время от времени будут пересматриваться Советом по аграрным субсидиям.

В беседе с нами доктор экономических наук, Гостевой профессор Зигенского Университета, (Германия) Муслим Ибрагимов заметил, что вопрос субсидирования также упирается в два направления, причем, с одной стороны, это поддержка сельхозпроизводства, с другой — производителя. Субсидии, выделяемые в сегменте производства определенной продукции, конечно же, будут влиять на повышение объемов ее производства. «На сегодняшний день выделение субсидий на производство пшеницы, хлопка и прочие стратегические сельхозкультуры привело к тому, что наблюдается рост производства непосредственно по этим культурам».

Касаясь вопроса эффективности субсидий, а именно, меры влияния господдержки на рентабельность производства, наш собеседник отметил, что такие расчеты не приводятся.

«Такими данными располагают соответствующие ведомства и на их основе сделаны выводы, — уточнил он. — Надо признать, что политика субсидирования сельского хозяйства — вопрос не из легких, предполагающий сложную систему анализа и подсчетов, а потому объяснить ситуацию на конкретном примере достаточно сложно. В любом случае, как уже говорилось, субсидии должны оказывать влияние на повышение объемов производства в той отрасли, куда выделяется государственная поддержка. Можно сказать, что такая тенденция существует».