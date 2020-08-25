Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа

Согласно данным газеты, второй иск подал сотрудник компании TikTok, по словам которого, указ Трампа может лишить зарплаты 1500 сотрудников, работающих в США. Руководитель технических программ TikTok Патрик Райан заявил в иске, что указ Трампа нарушает конституционные права сотрудников на надлежащее рассмотрение дела. Райан просит суд не позволить администрации президента распространить действие этого указа на зарплаты сотрудников компании.