Компания Boeing отказалась помочь в новом расследовании катастрофы в Нидерландах

Руководство компании Boeing ответило отказом на предложение законодателей в Нидерландах содействовать в проведении нового расследования авиакатастрофы, произошедшей в этой стране в 2009 году. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times.

В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы. Газета в январе этого года выступила с утверждением, что сотрудники Boeing были отчасти виновны в произошедшем, однако американской компании якобы удалось убедить нидерландских следователей не заострять на этом внимание.

Как отмечает издание, после публикации указанного материала законодатели в Нидерландах решили провести новое разбирательство и выяснить, оказала ли компания Boeing влияние на ход предыдущего расследования. Они хотели задать вопросы главе американской компании Дэвиду Кэлхуну, а также попросили о содействии Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ).

В публикации отмечается, что Boeing и НУБТ направили законодателям письма, в которых ответили на их запрос отказом. В управлении, в частности, призвали доверять выводам предыдущего расследования. В Boeing отметили, что будут следовать указаниям НУБТ в данном вопросе.(ТАСС)