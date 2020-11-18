Комендантский час в Турции может создать проблемы для экскурсий

Тем не менее, сами предприниматели озадачены, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов. Очевидно, что с этим могут возникнуть проблемы.

«Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы. Но мы здесь переживаем, что это лишь первый этап, и дальше нам готовят новые запретительные меры», – уточнила владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье.