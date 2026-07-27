Новоизбранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что в рамках сокращения государственных расходов будут закрыты как минимум 15 посольств в разных странах мира, в том числе посольство Колумбии в столице Азербайджана Баку.

Де ла Эсприэлья заявил в ходе телевизионного выступления, что процесс закрытия посольств начнётся после его вступления в должность.

Дипломатические представительства, которые планируется закрыть, расположены в Алжире, Азербайджане, Барбадосе, Кубе, Чехии, Эфиопии, Гане, Гаити, Венгрии, Малайзии, Никарагуа, Румынии, Сенегале и Южно-Африканской Республике.

Избранный президент заявил также, что его администрация остановит процесс открытия посольства Колумбии в Палестине.

Отметим, что Абелардо де ла Эсприэлья победил на президентских выборах, состоявшихся в июне. Ожидается, что 7 августа он официально принесёт присягу и приступит к исполнению своих обязанностей.