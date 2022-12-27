Перстни, подаренные лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, являются новогодними сувенирами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал он. Песков уточнил, что российский лидер носить данное украшение не планирует.
26 декабря близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что для неформального саммита было подготовлено девять колец с новогодними поздравлениями. Такой перстень заметили на руке белорусского лидера Александра Лукашенко.
В сети вспомнили перстни Саурона из романа «Властелин колец» (где он раздал 9 перстней правителям 9 королевств, после чего те стали его рабами), и прозвали подарки «кольцами всевластия».
Неформальный саммит СНГ проходил в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На встречу прибыли главы стран Содружества. В частности, в мероприятии приняли участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. (ТАСС)