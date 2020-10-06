Коллекционную монету в честь агента 007 выпустил монетный двор Британии

Коллекционную монету, которая посвящена знаменитому персонажу Джеймсу Бонду (Агент 007), будет выпущена Королевским монетным двором в Британии. Об этом сообщает Evening Standard.

Издание отмечает, что монета станет третьей и последней в коллекционной серии.

Особенностью монет является изображение отличительных атрибутов агента 007. Так, на третьей монете будет находиться смокинг с гравировкой популярной фразы «встряхнуть, но не смешивать».

Директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан отметил, что монету было решено представить именно во Всемирный день Джеймса Бонда.

«Каждая монета из этой серии посвящена культовому моменту из серии фильмов о Джеймсе Бонде, а когда монеты сложены вместе, можно увидеть всю историю», — добавил он. (Газета.Ру)