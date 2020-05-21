Когда Turkish Airlines возобновит международные рейсы?

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines вновь начнет выполнять Turkish Airlinesс 10 июня.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава совета директоров компании Илькер Айджи.

«Внутренние рейсы начнутся 4 июня, а международные — 10 июня», — отметил он.

Кроме того, по словам И.Айджи, пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.