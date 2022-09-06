Появилась информация о календаре Формулы-1 на следующий сезон. Предполагается, что чемпионат начнётся 5 марта этапом в Бахрейне, а завершится 26 ноября этапом в ОАЭ. Информацию об этом, как сообщает #, публикует championst.com
Стоит отметить, что это пока лишь предварительный календарь.
Окончательное решение по его принятию будет вынесено Всемирным советом Международной автомобильной федерации (ФИА). Отметим, что в календаре присутствует Гран-при Китая. Однако его статус пока не до конца определен. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Гран — при Азербайджана запланирован на 30 апреля.
Формула-1. Сезон-2023. Предварительный календарь:
5 марта: Гран-при Бахрейна
19 марта: Гран-при Саудовской Аравии
2 апреля: Гран-при Австралии
16 апреля: Гран-при Китая
30 апреля: Гран-при Азербайджана
07 мая: Гран-при Майами
21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
28 мая: Гран-при Монако
04 июня: Гран-при Испании
18 июня: Гран-при Канады
2 июля: Гран-при Австрии
09 июля: Гран-при Великобритании
23 июля: Гран-при Бельгии
30 июля: Гран-при Венгрии
27 августа: Гран-при Нидерландов
3 сентября: Гран-при Италии
17 сентября: Гран-при Сингапура
24 сентября: Гран-при Японии
08 октября: Гран-при Катара
22 октября: Гран-при США
29 октября: Гран-при Мексики
5 ноября: Гран-при Бразилии
18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса
26 ноября: Гран-при Абу-Даби