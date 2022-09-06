Появилась информация о календаре Формулы-1 на следующий сезон. Предполагается, что чемпионат начнётся 5 марта этапом в Бахрейне, а завершится 26 ноября этапом в ОАЭ. Информацию об этом, как сообщает #, публикует championst.com

Стоит отметить, что это пока лишь предварительный календарь.

Окончательное решение по его принятию будет вынесено Всемирным советом Международной автомобильной федерации (ФИА). Отметим, что в календаре присутствует Гран-при Китая. Однако его статус пока не до конца определен. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Гран — при Азербайджана запланирован на 30 апреля.

Формула-1. Сезон-2023. Предварительный календарь: