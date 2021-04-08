Кочарян решил взыскать с Пашиняна 7,5 тысяч долларов

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна. Господин Кочарян требует опровергнуть клевету в свой адрес и хочет добиться выплаты компенсации в $7,5 тыс.

Поводом для иска стало выступление господина Пашинина на митинге 1 марта. Он раскритиковал фигурантов уголовного дела о свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении), возбужденного после мартовских событий 2008 года, когда при столкновениях полиции и протестующих погибли 10 человек, сотни пострадали. Как считает премьер Армении, обвиняемые хотят затянуть судебный процесс «с надеждой на повторную узурпацию власти». По его словам, фигуранты дела, будучи у власти, «вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления», и пытаются сделать то же самое в наши дни.

Роберт Кочарян был одним из фигурантов дела, но в апреле с него сняли обвинения после того, как статья о свержении конституционного строя была признана судом неконституционной. О подаче иска к премьер-министру Армении сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента страны Элина Саакова.

«Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян подал иск против премьер-министра и Республики Армения с требованием признания презумпции невиновности и опровержения клеветы в связи с высказываниями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве возмещения истец требует 4 млн. драмов (почти $7,5 тыс.)»,— рассказала пресс-секретарь.