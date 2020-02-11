Кочарян обвинил следствие в сокрытии материалов дела

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, заявил во вторник, что следствие не предоставило ему и его адвокатам материалы уголовного дела, имеющие существенное значение.

«Подход к этому делу дискриминационный, избирательный. Мы не получили полностью все материалы. Очевидно, что выстраивание этого дела «началось с крыши» — сначала назначили виновного, потом подобрали статью и включили в дело те материалы, которые, по их мнению, обеспечивают доказательную базу», — сказал Кочарян в ходе судебного заседания.

В частности, по его словам, в его дело включены всего два документа, полученных из Службы нацбезопасности. «Невозможно поверить, что СНБ не владела никакой информацией. Директор СНБ раз в неделю докладывал мне о ситуации, и я не видел в деле никаких материалов с этих докладов. Не сомневаюсь, что они есть в выделенных (в рамках другого дела о событиях 2008 года) 600 томах», — отметил Кочарян.