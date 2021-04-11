КНДР построила новую ядерную субмарину

По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило агентство Рёнхап.

На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений.

«Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года», — сообщают источники агентства Рёнхап.

По информации агентства, КНДР лишь ждет подходящего времени, чтобы представить подлодку с наибольшим эффектом. Субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ), таких как «Пуккыксон-3».

В конце марта американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на Северной верфи Симпхо были замечены перемещения, которые могут свидетельствовать, что новая подводная лодка КНДР может быть завершена и поставлена на вооружение в ближайшее время.