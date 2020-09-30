«Клуб»: в Азербайджане запущена новая онлайн арт-платформа

В Баку начала работу групповая выставка современного искусства «Dərin». Все участницы проекта — молодые успешные художницы — Айсель Амирова, Айгюн Гасанова, Гюнель Равилова, Майя Багирова и Нигяр Самедзаде.

Несмотря на то, что в настоящее время они живут и творят в разных уголках мира, куратор проекта — Кенуль Рафиева сплотила их вокруг темы одиночества и изоляции в онлайн пространстве, где исчезают любые расстояния. Работы мастеров также представлены в онлайн формате.

Учитывая сложность проведения традиционных форматов творческих проектов в период пандемии COVID-19 и ссылаясь на трудности, с которыми сталкиваются профессионалы, занятые в сфере искусства и креативной промышленности во всем мире, а также в Азербайджане, в частности женщины, в продолжении своей художественной деятельности в закрытом режиме, организаторы проекта ставят перед собой сразу несколько задач.

Одна из них — организация и реализация выставочных проектов в новом онлайн арт пространстве «Клуб» (klubart.space), созданного с целью поддержки художников и демонстрации их работ на просторах виртуальной платформы.

«Одиночество — это явление, имеющее глубокое философское значение. Это своего рода конфликт, когда вам одиноко с самим собой, некуда идти, нечего маскировать. Достоевский использует метафору андеграунда, чтобы описать такое стремление освободиться от внешнего мира и погрузиться в пространство своего личного опыта, которое может стать решением многих трудностей для художника. Уходя в подполье, человек способен на акт свободного и бескомпромиссного творчества», — говорит К. Рафиева в интервью #.

Выставка продолжит свою работу до 29 января 2021 года.

Виртуальное арт — пространство «Клуб» является первым современным и креативным онлайн пространством искусства, созданным по инициативе Кенуль Рафиевой для поддержки людей искусства — художников, фотографов, арт кураторов.

Особое внимание создатели платформы намерены уделять женщинам и усилению их позиций в мире современного искусства.

Учитывая это, онлайн-клуб предлагает целый спектр новых концептуальных форм, в том числе мобилизацию ресурсов для организации выставочных проектов, образовательных программ и их доведения до широкой массы в онлайн-формате посредством внедрения новых инновационных технологий для развития и поддержки искусства.

При этом участники проекта не будут испытывать никакой дискриминации по признаку пола.

По словам К.Рафиевой, уделяя особое внимание сохранению гендерного баланса, художники будут делиться своим опытом и полученными знаниями.

«Я планировала сделать этот проект в физическом формате, но все было отложено из-за пандемии. Чтобы не терять время и поддержать художников, я запустила онлайн версию «Клуба» и «Dərin» стал дебютным проектом. Деятельность «Клуба» направлена ​​на повышение осведомленности местного населения, а также создание новой инициативы в современном искусстве Азербайджана для привлечения внимания международной профессиональной аудитории и общественности», — подчеркивает куратор.

В интервью # художник Айсель Амирова, которая последний год живет и работает в Польше, призналась, что инициатива К. Рафиевой вызвала у нее большой интерес:

«На мой взгляд социальные сети и онлайн арт платформы — это именно то, что действительно работает и приносит доход в настоящее время. Мир перешел на новый уровень. Несмотря на то, что в Польше больше нет карантина, многие проекты до сих пор проходят в режиме онлайн», — рассказывает она, отмечая, что на данный момент ее работы участвуют сразу в двух международных выставках — в Польше и Италии. А. Амирова призналась, что проект «Dərin» стал для нее для возможностью показать соприкосновение человека с самим собой и с тем, что кроется иногда снаружи, а иногда в глубине.

Гюнель Равилова отметила, что в Азербайджане, где продолжается карантин, подобные проекты — это единственный шанс для художников продемонстрировать свои работы публике:

«Выставочный проект «Dərin» — это сопереживания всем женщинам, которые остались наедине c собой, вынужденно или добровольно. Мое «затворничество» привело к новой акварельной серии о переживаниях женщины, которую я и представила в рамках данной выставки», — сказала художник.

Айгюн Гасанова говорит о том, что каждая женщина должна высказать свое мнение общественности:

«Этот проект для нас женщин очень важен, так как нам, художникам, яснее и красивее выражать свои идеи через живопись, и этим проектом мы представляем публике всю силу красоты и внутреннего мира женщины. В настоящее время в нашей стране развивается сфера цифрового искусства. Надеюсь, что этот проект совместными усилиями и под кураторством Кенуль Рафиевой станет более публичным и вызовет больший интерес», — заключила А. Гасанова.