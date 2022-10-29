Сегодня состоится визит ассоциации «Клуба путешественников Турции» — международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, цель поездки — знакомство с освобожденными от оккупации территориями в рамках «black tourism».

Отметим, за прошедший год в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали основные международные путешественники, объединяющие мировую деловую и туристическую элиту. В Карабах и Восточный Зангезур были организованы 4 поездки групп на уровне основателей, президентов и видных членов международных сетей путешественников — клубов ETIC (Extremal Travelers International Congress), MTP (Most Travelled People), TCC (Travelers’ Century Club), Nomadmania.

Всего в этих поездках приняли участие около 200 международных путешественников из около 30 стран.