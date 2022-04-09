В 2017 году президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. По словам Путина, Клинтон ответил: ”Ну, а что же, я не против”, после чего, сказал российский президент, ”вся делегация американская занервничала”. В феврале 2022 года Путин сообщил, что сделал такое предложение Клинтону во время его визита в Москву в 2000 году, и реакция президента США ”была весьма сдержанной”. За время существования НАТО, образованного в 1949 году, Россия трижды пыталась вступить в военный альянс. В 1954 году Москва предложила, чтобы Советский Союз приняли в НАТО. В 1990-е годы Борис Ельцин также предлагал, чтобы Россия присоединилась к альянсу. В 2000 году, как уже упоминалось, Путин поднимал этот вопрос на переговорах с Клинтоном. (delfi.lt)

«В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз, а с Путиным пять раз — два раза, когда он был премьер-министром при Ельцине, и три раза в течение 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три встречи меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Мысль о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложна. Да, НАТО расширялось, несмотря на возражения России, но расширение было связано не только с отношениями США и России».