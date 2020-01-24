Китайские ученые создали протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса

Ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае создали новое защитное покрытие, предотвращающее появление кариеса и способствующее восстановлению зубов. Результат работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Как отмечается, в данном случае специалисты прибегли к природным механизмам.

Они разработали материал на основе натурального антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами. Известно, что это названное вещество помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.

Ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, которая привлекла больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В таком случае микробы погибают до того, как достигнут зубов.

Ученые назвали свое изобретение пептидным лаком.