Китайские ученые создали протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса

Ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае создали новое защитное покрытие, предотвращающее появление кариеса и способствующее восстановлению зубов. Результат работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Как отмечается, в данном случае специалисты прибегли к природным механизмам.

Они разработали материал на основе натурального антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами. Известно, что это названное вещество помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.

Ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, которая привлекла больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В таком случае микробы погибают до того, как достигнут зубов.

Ученые назвали свое изобретение пептидным лаком.

| 2020-01-24T17:15:21+00:00 24 января 2020, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 8,00 из 10) Загрузка...|

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