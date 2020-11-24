Китай собирается построить собственную орбитальную станцию

Китай собирается со следующего года начать строительство своей орбитальной космической станции, заявил журналистам заместитель руководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан.

«С самого момента появления ракеты-носителя «Чанчжэн-5″ было определено, что именно она выполнит миссию запуска самого крупного космического аппарата Китая. Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны», — заявил Цюй Игуан.

Станция получила название «Тяньгун» (Небесный дворец), ранее на орбите работали две китайские космические лаборатории «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2». На ней одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.

Ранее главный конструктор Программы пилотируемых полетов КНР Чжоу Цзяньпин сообщал, что станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные модули весом более 20 тонн каждый. (РИА Новости)