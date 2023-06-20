Российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей.

Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и информацию от трейдеров.

С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн тонн. С рейдовых перевалок, где нефть переливается из танкера в танкера прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн — на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как «самовары», предпочли иранские — скидки на них оказались больше, рассказал Reuters работающий в КНР нефтетрейдер. В июле, по его словам, заводы могут вновь нарастить закупки в России, получив новые квоты на импорт — когда продавались июньские партии, они могли быть исчерпаны.

Пока же экспортные доходы российской экономики падают: приток валюты существенно сократился, и от этого «поплохело рублю», указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Проблемы начались еще в апреле, когда, по данным ЦБ, чистый приток выручки на валютный рынок составил ничтожные $1,15 млрд. С тех пор курсы доллара и евро подскочили на 7 рублей и обновили максимумы с первого месяца войны: доллар закрепился выше 84 рублей, а евро пробил отметку 92.

Валюта просто «не пришла», указывает Сусин. Конец июня, когда экспортеры должны продать выручку под налоги, вряд ли облегчит положение рубля: темпы девальвации могут замедлиться, но затем доллар продолжит дорожать, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. (moscowtimes.ru)