Хотя председатель КНР Си Цзиньпин высказал Владимиру Путину (по словам последнего) «вопросы и беспокойство» по поводу украинского кризиса, это не мешает Китаю пользоваться благоприятными возможностями, которые этот кризис ему предоставил. А именно, скидками на российские энергоресурсы. В результате, судя по данным таможенной статистики Китая, опубликованным во вторник, он импортировал из России в августе энергоресурсов на рекордные $8,3 млрд.

С марта по август, то есть фактически с начала войны в Украине, Китай приобрел у России нефти, газа и угля почти на $44 млрд, это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но пока вдвое меньше, чем импортировал Евросоюз, несмотря на сокращение поставок в Европу в результате санкций и остановки прокачки газа «Газпромом». ЕС с начала войны потратил на российские углеводороды 91,5 млрд евро (примерно аналогичную сумму в долларах по текущему курсу), по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха, который ведет подсчет в режиме реального времени.

В ЕС в августе стало действовать угольное эмбарго, Китай же увеличил его закупки у России до рекордных 8,5 млн т (+57% год к году). Ранее Kpler сообщала, что морские поставки угля в Китай, достигнув пика в июне на уровне около 6 млн т, затем сократились к августу до 5,01 млн т. Уголь также поставляется в Китай по железнодорожным путям, но Банк России недавно предупреждал о трудностях с транспортировкой в Азию из-за их «ограниченной пропускной способности».

Энергетический уголь с отгрузкой из порта «Восточный» в начале сентября стоил почти на 40% дешевле, чем до начала войны.

Тем не менее, Россию с места главного поставщика Китая в августе оттеснила Саудовская Аравия, которая продала ему 8,475 млн т. В баррелях это 1,96 млн против 1,99 млн в сутки. (moscowtimes.ru)