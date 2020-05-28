Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei

Китай разочарован решением канадского суда о продлении слушаний об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в заявлении посольства КНР в Канаде.
Ранее сообщалось, что Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продлить судебные слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемой в мошенничестве. Суд постановил, что действия по экстрадиции Ваньчжоу соответствуют стандартам двойной уголовной ответственности — основному принципу канадских законов об экстрадиции. Huawei заявила, что разочарована решением суда.
«Китай выражает сильное разочарование и решительное несогласие в связи с этим решением и сделал серьезное представление Канаде. США и Канада, злоупотребляя своим двусторонним соглашением об экстрадиции и произвольно предпринимая принудительные меры против Мэн Ваньчжоу, грубо нарушили законные правы и интересы вышеупомянутой гражданки Китая», — заявило посольство.(РИА Новости)