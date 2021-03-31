Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки коронавируса из лабораторий США

«Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?», — сказала она.

«Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <…> Почему вы храните молчание?» — отметила дипломат.

Как отметила она, правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса. «Это не расследование, а научное исследование. Оно должно носить глобальный характер и не быть ограниченным каким-либо регионом мира», — добавила Хуа Чуньин.

В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.