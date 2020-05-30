Китай призвал США и Британию не вмешиваться в свои дела

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в китайском постпредстве.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта «Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

В четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли этот документ. Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.

В четверг постпредство США при ООН запросило проведения заседания Совбеза для обсуждения этой ситуации. Однако Китай и Россия не поддержали этого предложения, считая, что вопрос Гонконга не относится к повестке Совета Безопасности ООН, так как является внутренним делом Китая. В итоге США и Великобритания инициировали разговор на эту тему в СБ в пятницу в разделе «разное».

Как заявил временный поверенный в делах Великобритании в ООН Джонатан Аллен, в ходе обсуждения Лондон и Вашингтон выразили «серьезную обеспокоенность недавними событиями в связи с Гонконгом в Совете Безопасности». «Наша обеспокоенность вызвана тем, что в Всекитайское собрания народных представителей в четверг приняло решение о введении в действие законодательства о национальной безопасности в Гонконге. Этот закон может ограничить свободы, которые Китай обязался соблюдать в соответствии с международным правом», — указал Аллен, слова которого приводит постпредство.

Китайская миссия в ходе заседания сообщила, что «посол Чжан подчеркнул, что Китай настоятельно призывает США и Великобританию немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, немедленно отказаться от практики гегемонизма и политики силы и заняться своим делом, а не провоцировать напряженность и не создавать проблемы повсюду».

Как заявил китайский постпред, «что бы ни говорили США и Великобритания», правительство Китая твердо намерено защищать свои суверенитет и безопасность и будет противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга. «Любая попытка использовать Гонконг для вмешательства во внутренние дела Китая обречена на провал», — сказано в сообщении китайской миссии.