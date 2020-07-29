Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга

Гонконг – специальный административный район Китая. Вопросы Гонконга относятся исключительно к внутренней политике Китая, ни у какой иностранной организации или государства нет права на вмешательство. Действия ЕС нарушили основополагающий принцип международных отношений по невмешательству во внутренние дела других государств. Китай выражает решительный протест и уже сделал представление ЕС», — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.