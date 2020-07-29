Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга

Китай выразил протест и сделал представление ЕС из-за введения ограничительных мер в отношении Гонконга в связи с вступившим в силу законом о защите национальной безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Гонконг – специальный административный район Китая. Вопросы Гонконга относятся исключительно к внутренней политике Китая, ни у какой иностранной организации или государства нет права на вмешательство. Действия ЕС нарушили основополагающий принцип международных отношений по невмешательству во внутренние дела других государств. Китай выражает решительный протест и уже сделал представление ЕС», — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В ЕС неоднократно выражали обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать высокую степень автономии Гонконга и оказать негативное влияние на независимость судебной системы.(РИА Новости)