Китай и Индия отводят войска со спорных территорий

Китай и Индия начали процедуру отвода войск с передовой линии в спорных районах на озере Пангонг-Цо, передает РИА Новости.

Отмечается, что разведение сил проходит на южном и северном берегах. К такому решению стороны пришли на девятом раунде переговоров на уровне командующих войск.

Отвод военных начался 10 февраля.

Ситуация на границе двух стран вновь обострилась в регионе в начале мая прошлого года, когда имел место ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. Затем Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля.

Новый виток напряженности возник после массовой драки пограничников в долине Галван в Ладакхе 15 июня.