Китай готовится к пилотируемой миссии на Луну в 2030 году

Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует создать сверхтяжелую ракету-носитель для осуществления пилотируемой миссии на Луну ориентировочно в 2030 году. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По данным издания, грузоподъемность аппарата, название которого не указывается, составит порядка 100 тонн — в четыре раза больше, чем у самой мощной китайской ракеты «Чанчжэн-5». Газета ссылается на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе, по словам которого национальная лунная программа ставит перед КНР новые задачи по разработке гораздо более мощных технологий для запуска космических кораблей.

«Мы прорабатываем вопросы, касающиеся начала разработки тяжелой ракеты-носителя в ходе 14-й пятилетки (2021-2025)», — рассказал эксперт.

Как считают обозреватели издания, проект может быть официально запущен в ближайшие два года. Китайская академия технологий ракет-носителей не опровергла, но и не стала подтверждать эту информацию. (ТАСС)