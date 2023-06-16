Владимир Путин – персонаж из романов Достоевского, «раздираемый противоречиями и неосуществимыми устремлениями». Он очень хорошо научился удерживать власть в своих руках, но в случае с Украиной использовал ее «чрезмерно». Такую характеристику дал российскому президенту бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого в федеральных СМИ даже называли «другом» Путина.

В интервью Bloomberg, которое главный редактор агентства Джон Миклетуэйт взял в ознаменование 100-летнего юбилея дипломата и лауреата Нобелевской премии мира, Киссинджер отметил: Путин разделяет традиционный русские воззрения, но важно и то, что он вырос на улицах Ленинграда – города, пережившего блокаду во время Великой отечественной войны. В результате он «никогда не хотел, чтобы европейская военная держава могла легко дойти до Петербурга или других крупных городов, таких как Москва», а реакцию президента на расширение НАТО Киссинджер описал как «на грани иррациональности».

«Когда Россия признает тот факт, что она не может завоевать Европу», Европа и мир «станут более стабильными»; но при этом Россия «должна оставаться частью Европы», считает Киссинджер.

Но если России придется отказаться от агрессии в Украине и договориться о мире с Европой, на судьбе самого Путина это скажется плохо, полагает он. «Я бы хотел видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны быть основаны на договоренности и каком-то консенсусе, и считаю, что эта война сделает его достижимым, если будет окончена надлежащим образом», – сказал Киссинджер.

На вопрос, останется ли Путин у власти, если война окончится на таких условиях, дипломат ответил: «Это практически невероятно».