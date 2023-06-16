Владимир Путин – персонаж из романов Достоевского, «раздираемый противоречиями и неосуществимыми устремлениями». Он очень хорошо научился удерживать власть в своих руках, но в случае с Украиной использовал ее «чрезмерно». Такую характеристику дал российскому президенту бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого в федеральных СМИ даже называли «другом» Путина.
В интервью Bloomberg, которое главный редактор агентства Джон Миклетуэйт взял в ознаменование 100-летнего юбилея дипломата и лауреата Нобелевской премии мира, Киссинджер отметил: Путин разделяет традиционный русские воззрения, но важно и то, что он вырос на улицах Ленинграда – города, пережившего блокаду во время Великой отечественной войны. В результате он «никогда не хотел, чтобы европейская военная держава могла легко дойти до Петербурга или других крупных городов, таких как Москва», а реакцию президента на расширение НАТО Киссинджер описал как «на грани иррациональности».
«Когда Россия признает тот факт, что она не может завоевать Европу», Европа и мир «станут более стабильными»; но при этом Россия «должна оставаться частью Европы», считает Киссинджер.
Но если России придется отказаться от агрессии в Украине и договориться о мире с Европой, на судьбе самого Путина это скажется плохо, полагает он. «Я бы хотел видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны быть основаны на договоренности и каком-то консенсусе, и считаю, что эта война сделает его достижимым, если будет окончена надлежащим образом», – сказал Киссинджер.
На вопрос, останется ли Путин у власти, если война окончится на таких условиях, дипломат ответил: «Это практически невероятно».
Путин неоднократно принимал Киссинджера в Кремле в первые полтора десятилетия своего правления. «Я его очень уважаю, он очень интересный человек, очень умный», – говорил президент в 2014 г. Он тогда рассказал, что познакомился с американцем в начале 1990-х гг. в Петербурге, и тот, узнав, где раньше работал Путин, якобы сказал: «Все приличные люди начинали в разведке, и я тоже».
Киссинджер считает, что США и их союзники правильно поступили, поддержав Украину в борьбе с российской агрессией, но крайне важно, чтобы стороны конфликта начали думать, как закончить его дипломатическим путем. Есть риск, что военное противостояние между державами начнет доминировать в геополитическом мышлении и война в Украине разрастется до глобального конфликта, в который будут втянуты такие страны, как Китай, предупредил Киссинджер. (moscowtimes.ru)