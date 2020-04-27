«Ким Чен Ын несет надежду и оптимизм»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын дарит надежду и оптимизм своим согражданам, пока в мире бушует кризис. Об этом говорится в сообщении посольства КНДР в Москве по случаю 4-й годовщины его председательства в Трудовой партии Кореи (ТПК), направленном в ТАСС.

«Собственно, земной шар, как говорится, подвергается эрозии из-за усугубляющейся тревоги за судьбу как нынешнего, так и будущего времени. Но есть такой очаровательный лидер, который приносит людям надежду и оптимизм. Это не кто иной, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Он, пользующийся глубоким доверием и почтением со стороны своего народа, общепризнан как Человек мира и за пределами Кореи, даже во враждебных государствах», — указывается в тексте.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о состоянии здоровья Ким Чен Ына, ряд авторов написал о смерти северокорейского лидера. Объяснялось это тем, что он не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. Кроме того, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.