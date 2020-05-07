Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем послании Ким Чен Ын высоко оценил успехи Китая в борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении.

2 мая северокорейские СМИ сообщили о первом после 20-дневного отсутствия появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына.

До этого 25 апреля СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи. (Газета.Ру)