Ким Чен Ын извинился перед северокорейцами: «Мне нет оправданий»

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи извинился перед гражданами за то, что он «недостаточно» хороший руководитель и обещал защищать доверие граждан даже «ценой своей жизни».

«Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания… Хотя я и перенял великое дело Великого вождя Ким Ир Сена и Великого полководца Ким Чен Ира и несу тяжелую ответственность управления страной, мне все еще не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что вера народа – честь для него.