Кике Сетьен высказался о работе ВАР в матче «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Благодаря этому результату «Мадрид» сравнялся с каталонским клубом по количеству набранных очков и занимает первое место в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и это не зависит от нас. Мы просто должны побеждать. Что касается вчерашнего матча, все видели, что произошло, каждый сделает собственные выводы.

По разнице мячей мы действительно ниже. Но у нас все еще одинаковое количество очков. У «Реала» тоже нет права на ошибку. Исход многих чемпионатов решался в последних играх.

Все по-прежнему. Мы позади, но есть еще восемь игр, и мы хотим побеждать в каждом матче и находиться в гонке до последнего. Я знал, что мы должны выигрывать почти все игры, как и они.

Я концентрируюсь на «Барселоне». У нас есть игровые проблемы, и я очень рад, что нам удается сделать многие вещи. Мы выиграли два матча и один раз сыграли вничью. Мы забили шесть мячей и ни разу не пропустили.

ВАР – это средство, которое может сделать игру лучше, но он должен использоваться с более ясным взглядом на вещи. Спрашивать, почему одни эпизоды просматривают, а другие – нет, – это честно. Это может привести к мысли о том, что ВАР используется не очень хорошо», – сказал Сетьен.

На матче между «Реалом и «Сосьедадом» работала бригада Хавьера Эстрады Фернандеса. Мадридская команда открыла счет с пенальти. Чтобы засчитать второй гол гостей, судьям потребовалось воспользоваться ВАР с целью понять, по правилам ли играл нападающий Карим Бензема перед результативным ударом.